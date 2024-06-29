بعثة إیران لدى الأمم المتحدة تحذر الإحتلال من "حرب إبادة" إذا هاجمت لبنان

وقالت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبر حسابها على منصة "إكس": "على الرغم من أن إيران تعتبر دعاية النظام الصهيوني حول اعتزامه مهاجمة لبنان بمثابة حرب نفسية، إلا أنه إذا شن عدواناً عسكرياً واسع النطاق، فسيترتب على ذلك حرب مدمرة. جميع الخيارات، بما في ذلك المشاركة الكاملة لجميع جبهات المقاومة، مطروحة على الطاولة".

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