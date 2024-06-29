رئاسیات إیران.. نتائج أولیة لفرز الأصوات.. بزشكيان یتقدم وترجیح جولة ثانیة

وأعلنت وزارة الداخلية الايرانية نتائج جديدة للأصوات المفرزة:

عدد الأصوات المفرزة: 14.070.341

مسعود بزشكيان: 5.955.781

سعيد جليلي: 5.560.191

محمد باقر قاليباف: 1.891.659

مصطفى بورمحمدي: 111.310

ورجح بعض المصادر إجراء جولة ثانية من الانتخابات حيث أنه إذا لم يحصل أي مرشح على 50% زائد صوت واحد من عدد المقترعين فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى بالنتائج في 5 يوليو/تموز المقبل.

ومددت لجنة الانتخابات الإيرانية أمس الجمعة فترة التصويت 3 مرات متتالية إلى غاية منتصف الليل.

هذا، وبدأت الانتخابات الرئاسة الإيرانية بانطلاق عملية التصويت للرعايا المقيمين في الخارج (نيوزيلندا) قبل أن تفتح صناديق الاقتراع داخل المدن الإيرانية عن الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

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