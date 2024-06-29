رئاسیات إیران.. نتائج أولیة لفرز الأصوات.. بزشكيان یتقدم وترجیح جولة ثانیة
بدأت النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بالظهور تباعا، صباح اليوم السبت، حيث يتقدم المرشح مسعود بزشكیان.
وأعلنت وزارة الداخلية الايرانية نتائج جديدة للأصوات المفرزة:
عدد الأصوات المفرزة: 14.070.341
مسعود بزشكيان: 5.955.781
سعيد جليلي: 5.560.191
محمد باقر قاليباف: 1.891.659
مصطفى بورمحمدي: 111.310
ورجح بعض المصادر إجراء جولة ثانية من الانتخابات حيث أنه إذا لم يحصل أي مرشح على 50% زائد صوت واحد من عدد المقترعين فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى بالنتائج في 5 يوليو/تموز المقبل.
ومددت لجنة الانتخابات الإيرانية أمس الجمعة فترة التصويت 3 مرات متتالية إلى غاية منتصف الليل.
هذا، وبدأت الانتخابات الرئاسة الإيرانية بانطلاق عملية التصويت للرعايا المقيمين في الخارج (نيوزيلندا) قبل أن تفتح صناديق الاقتراع داخل المدن الإيرانية عن الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.