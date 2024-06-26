بوتین ومخبر یبحثان التعاون بین طهران وموسکو

ونوه مخبر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اليوم الاربعاء، الى اهمية التوافقات المبرمة والمواقف المشتركة بين طهران وموسكو حيال القضايا الاقليمية؛ متطلعا بان تفضي الجهود الثنائية الى النتائج المرجوة من اجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

واضاف : ان توقيع على اتفاق مشترك حول توريد الغاز الروسي الى ايران، شكّل خطوة باتجاه تعميق العلاقات الثنائية واجراء مؤثر بهدف دعم التنمية الاقتصادية داخل المنطقة.

وتابع : ان تنفيذ هذا المشروع سيحقّق المصالح الايرانية- الروسية، ومصالح المنطقة برمتها؛ مثمنا الاهتمام الذي اولاه الرئيس الروسي لحسم هذا الاتفاق.

وعلى صعيد اخر، ادان القائم بأعمال رئيس الجمهورية الاسلامية الحادث الارهابي الذي طال جمهورية داغستان؛ معربا عن تعاطفة مع الحكومة والشعب الروسيين وعائلات الضحايا الذين سقطوا في هذه الجريمة.

الى ذلك، اعرب الرئيس الروسي عن سعادته ازاء توقيع اتفاق ستراتيجي ينص على تبادل الغاز بين موسكو وطهران؛ واصفا هذا الاتفاق حدثا كبيرا في سياق تحقيق المصالح الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين وبما يصب في مصلحة الاسواق الاقليمية.

بوتين، اعرب خلال مباحثاته الهاتفية مع مخبر اليوم، عن رضاه لقاء مستوى التبادل التجاري بين البلدين، كما وصف تبادل الوفود الدبلوماسية افضل خيار لتهيئة الارضيات المواتية من اجل تطوير الاواصر الثنائية.

وفي الختام، قال الرئيس الروسي ان جمهورية ايران الاسلامية اثبتت بان التعاون الثنائي مع روسيا لن يبقى حبرا على ورق وانما سيدخل حيز التنفيذ؛ معربا عن تقديره للجهود والاهمية التي ابدتها حكومة الرئيس الشهيد اية الله رئيسي الى تطوير وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين، ومتطلعا الى نجاح الشعب الايراني ورقيه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

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