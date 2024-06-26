روسیا تتوقع اتفاقیة تعاون جدیدة مع إیران

ونقلت الوكالة عن رودينكو قوله "نتوقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في المستقبل القريب جدا، إذ اقترب العمل على النص بالفعل من الاكتمال. وتم التوصل إلى كل الصياغة المطلوبة".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري إن العمل على الاتفاقية تم تعليقه مؤقتا، في حين قالت إيران إنه لا يوجد توقف في إعداد الاتفاقية الجديدة.

ووقعت روسیا وإيران اتفاقية استراتيجية مدتها 20 عاما في 2001، وتم تمديدها تلقائيا في عام 2020 لمدة خمس سنوات، وفقا لتقارير وكالة تاس الروسية للأنباء.

واتفق الجانبان أيضا في عام 2020 على العمل على اتفاقية جديدة تحل محل الوثيقة القديمة.

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