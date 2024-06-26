الإنتخابات الرئاسیة الإیرانیة.. بزشکیان یتقدم في استطلاعات الرأي

فبعد استطلاعات نُشرت خلال الأيام القليلة الماضية والتي تفاوتت في تسمية المرشح الأكثر حظا في الانتخابات المقررة في 28 من الشهر الجاري أظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز الطلاب الإيرانيين المشهور اختصارا بـ"إيسبا" تقدم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكیان على منافسيه المحافظين.

ويحل بزشكيان أولا بنسبة 24.4% من المستطلعة آراؤهم، يليه المرشح سعيد جليلي في المرتبة الثانية بنسبة 24% ورئيس البرلمان محمدباقر قاليباف في المركز الثالث بنسبة 14.7%.

تقدم بزشكيان

وبشأن نسبة المشاركة المتوقعة، أشار المركز التابع لمنظمة الجهاد الجامعي الحكومية إلى أن نتائج موجة جديدة أجراها بمشاركة 4057 شخصا في ربوع البلاد تظهر أن 43.9% ممن يحق لهم التصويت قرروا المشاركة، في حين أكد 27.9% أنهم لن يشاركوا مطلقا في الانتخابات المقبلة.

وفي السياق، تظهر نتائج الاستطلاع أن 14.8% من المستطلعة آراؤهم أكدوا أنهم لم يقرروا بعد إذا كانوا سيدلون بأصواتهم أم لا، في حين قال 7.7% منهم إنهم على الأغلب سيشاركون في الانتخابات، في حين أكد 5.7% ممن شملهم الاستطلاع أن احتمال مشاركتهم بالاستحقاق الانتخابي ضعيف.

وبينما تظهر نتائج أحدث استطلاعات الرأي التي يجريها مركز "إيسبا" تصاعد الرغبة بالمشاركة من 42.5% وفقا للاستطلاع السابق إلى 43.9% في الاستطلاع الأخير يوضح المركز أن هذا التغيير يمر باتجاه تصاعدي بالنسبة للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي ارتفعت حصته التصويتية من 19.8% في الاستطلاع السابق إلى 24.4% في الاستطلاع الحالي.

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