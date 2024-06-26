طهران: العقوبات الجدیدة جزء من الحرب الاقتصادیة التی تشنها أمریکا بظلم ضد الإیرانیین

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، ردا على سؤال حول العقوبات الأمريكية ضد إيران: هذا جزء من الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا بظلم ضد إيران. إنهم يهاجمون ونحن ندافع بما يتناسب مع ذلك.

واضافت: إن ما يحدد مصير هذه الحرب الاقتصادية هو قوة الإرادة؛ وليس قدرة فرض العقوبات.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 50 فردا وكيانا في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بدعوى أنهم يشكلون عدة فروع لشبكة مصرفية سرية واسعة، والارتباط بالحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية.

endNewsMessage1