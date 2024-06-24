منتدى الحوار الآسیوي بطهران.. ایران تؤکّد على سیاسة حسن الجوار

وعلى هامش الاجتماع الـ19 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بطهران، التقى الممثل الخاص لسلطنة عمان "عبد العزيز الهنائي" وزير الخارجية الايراني بالوكالة " علي باقري كني" وتباحث معه في اخر المستجدات والمواضيع ذات الصلة.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية الايراني بالوكالة على تصميم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمواصلة نهج الشهيدين اية الله رئيسي وامير عبد اللهيان في سياسة الجوار وتطوير وتعميق العلاقات بشكل شامل مع دول الجوار وخاصة سلطنة عمان.

من جانبه شكر الممثل الخاص لحكومة سلطنة عمان، الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استضافتها اجتماع طهران لحوار التعاون الآسيوي، وأعرب عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب بلاده باستشهاد اية الله رئيسي وامير عبد اللهيان معتبرا هذه الحادثة بالخسارة المؤسفة ومستذكرا باعتزاز وفخر لقاءاته مع الشهيدين.

كما اعرب عبد العزيز الهنائي عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية بنجاح، وعن ثقته في أن إيران حكومة وشعبا ستواصل طريق التنمية والازدهار وتوطيد العلاقات مع الدول المجاورة والصديقة من خلال تجاوزها الوضع الحساس الحالي.

كما تم خلال هذا اللقاء بحث وتبادل الآراء حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تسلمت رئاسة منتدى الحوار الاسيوي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، على مدى يومي الاحد والاثنين 23 و24 حزيران / يونيو 2024 اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي الـ19.

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية ويراسه وزير الخارجية بالوكالة "علي باقري كني"، أكثر من 40 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء الخارجية ووكلاء ومساعدي الوزراء المعنيين، والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.

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