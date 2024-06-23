إسلامي: مهمة الوكالة الدولیة المطالبة

وفي تصريح له قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لها أساس قانوني، وهو معاهدة الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتتولى الوكالة التوجيه والمراقبة والدعم والتشجيع في هذا الإطار.

وأضاف: يجب أن تطالب في هذا الإطار وليس هناك أمر آخر لتريد الوكالة البحث فيه ومتابعته.

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