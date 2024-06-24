ایران والبحرین تتفقان على استئناف العلاقات السیاسیة

ونُشر هذا البيان المشترك عقب المحادثات التي جرت يوم الاحد في طهران بين القائم بأعمال وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ووزير خارجية البحرين.

وجاء في هذا البيان: في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية وما بينهما من روابط دينية وحسن الجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، فقد عقد اجتماع ثنائي في طهران الاحد بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين والدكتور علي باقري كني القائم باعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة زيارة وزير خارجية البحرين بدعوة من القائم بأعمال الخارجية الإيرانية للمشاركة في اجتماع منتدى حوار التعاون الآسيوي.

واضاف البيان: أن الجانبين اتفقا في هذا اللقاء على خلق الآليات اللازمة لبدء المحادثات بين البلدين لبحث كيفية استئناف العلاقات السياسية.

وهذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية البحريني الى طهران بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل اعوام، وكانت الاولى في 22 مايو/ايار للمشاركة بمراسم تأبين الشهيد الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه.

endNewsMessage1