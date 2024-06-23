طهران تستضیف 41 وفدا دبلوماسیا في منتدى حوار التعاون الآسیوی

وكتب باقري، اليوم الأحد، في فضاء الإلكتروني: نحن فخورون باستضافة الاجتماع الوزاري لمنتدى الحوار الآسيوي غدا الإثنين في طهران.

وأضاف: يشارك في هذه القمة 41 وفدا من الوزراء والمنظمات الدولية.

وتابع: ان هذا الحدث يوفر منصة لتعزيز التعاون بين الدول الآسيوية ويظهر الرغبة الآسيوية في التعددية والشمولية.

وعقد اليوم الأحد اجتماع للخبراء وكبار المدراء في الدول الأعضاء لمناقشة وتبادل الآراء حول التنسيق النهائي بشأن محاور المحادثات للاجتماع الوزاري الذي يعقد غدا الاثنين.

یذکر أنه اعلن الاجتماع الـ 18 لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنتدى حوار التعاون الاسيوي (ACD)، في سبتمبر 2023 عن تسليم الرئاسة الدورية لهذا التكتل الى ايران.

وإن حوار التعاون الآسيوي (ACD) منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها في 18 يونيو 2002 لتعزيز التعاون الآسيوي على مستوى القارة، والمساعدة في إدماج منظمات إقليمية منفصلة مثل آسيان ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي و‌مجلس تعاون الخليج الفارسي و‌الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.

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