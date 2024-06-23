حکومة بایدن سمحت لإیران بإقامة مراکز اقتراع في الولایات المتحدة

قال المدير العام القنصلي لوزارة الخارجية الإيرانية والمسؤول عن إجراء الانتخابات الرئاسية لإيران في الخارج إن قسم رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن ونيويورك أفاد بأنه يقوم بالترتيبات اللازمة لتوفير صناديق اقتراع "متنقلة" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف علي رضا محمودي أن "عدد صناديق الاقتراع في أمريكا ستتجاوز الـ 30".

وقال هذا المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية إنه تم إجراء مفاوضات لفتح صناديق اقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية في كندا، موضحا: لقد التقينا مع قسم رعاية المصالح الكندية في إيران وشددنا على وجوب الاعتراف بحقنا غير القابل للتصرف. ونحن حاليا في انتظار ردهم.

إلى ذلك، ذكرت إذاعة صوت أمريكا، السبت، أن حكومة جو بايدن سمحت لإيران بإقامة مراكز اقتراع في الولايات المتحدة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل.

وبحسب إذاعة صوت أمريكا، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أنها لا تتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية في إيران "حرة أو نزيهة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن إيران كانت لديها مراكز اقتراع لانتخاباتها الرئاسية السابقة (2017 و2021) صرح بها مسبقا من قبل إدارة ترامب وإدارة بايدن.

ووفقا للمسؤول عن إجراء انتخابات الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة في الخارج، فقد تم تخصيص أكثر من 344 مركز اقتراع لجمع الأصوات في دول أخرى.

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