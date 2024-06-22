قائد الثورة الإسلامیة: على السلطة القضائیة أن تنفذ العدالة بشجاعة

وأشار قائد الثورة الإسلامیة خلال هذا الإستقبال إلی اجراء مناظرات لمرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 في التلفزيون الايراني وقال: يتم بث برامج تلفزيونية جيدة حتى يتعرف الشعب على آراء و وجهات نظر المرشحين المختلفين.

وأضاف: أوصي المرشحين بأن لا يقولوا أي شيء من شأنه أن يسعد عدونا وذلك خلال مناظراتهم التلفیزیونیة أو بالتصريحات التي يدلون بها .

وشدد على أنه لا ينبغي للمرشحين أن يقولوا أي شيء من شأنه أن يسعد أعداء البلاد والشعب ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويعجبهم وهذه نقطة مهمة.

واستطرد قائلا: قد يقال أحياناً كلام يسعد أعداء هذا البلد والشعب ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وهذا لا يجوز.

وقال قائد الثورة الاسلامية: على السلطة القضائية أن تنفذ العدالة بشجاعة ودون أي مجاملات وعلى هذه السلطة أن تتصرف بطريقة تجعل الرأي العام يعترف بالسلطة القضائیة باعتبارها بيت العدالة.

وأشار سماحته إلى التركيز القوي للقرآن والمصادر الإسلامية الأخرى على العدالة واعتبر الشجاعة ضرورية لتنفيذ العدالة.

ولفت إلى ضرورة وجود برنامج في السلطة القضائیة ووثائق جيدة جدا للتحول في هذا السلطة وأضاف: يجب تنفيذ هذه الوثائق بما يكون له تأثير ملحوظ على مؤشرات قضائية مهمة.

ووصف انخفاض زمن متابعة الملفات و قوة واتقان أحكام المحاكم الابتدائية مما يؤدي إلى تقليل مخالفات الأراء والقرارات في عملية الاستئناف وتقليل التقاریر والشكاوى المقدمة إلى هيئة التفتيش بأنه من المؤشرات المهمة التي ينبغي تحسينها من خلال تنفيذ وثائق الجهازالقضائي.

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