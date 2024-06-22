اجراء المناظرة الثالثة لمرشحي الانتخابات الرئاسیة الایرانیة

وفي هذه المناظرة التي تم بثها عبر القناة الاولى في التلفزيون الايراني جرى طرح وجهات النظر من قبل المرشحين للانتخابات الرئاسية حول الحجاب ونمط الحياة، والفضاء الافتراضي والرقابة، والإنتاج الثقافي والفني.

يذكر انه ستجري مناظرتان أخريان يومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الجاري بين المرشحين ومن ثم تقام الانتخابات الرئاسية الـ 14 يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو.

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