قائد الثورة الاسلامیة یستقبل جمعا من مسؤولي السلطة القضائیة غدا السبت

وبمناسبة احياء ذكرى استشهاد الشهيد آية الله الدكتور بهشتي و72 من اعضاء حزب الجمهورية الإسلامية وحلول أسبوع السلطة القضائية في ايران، يستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي كوكبة من مسؤولي السلطة القضائية غدا السبت الواقع في 22 حزيران/يونيو 2024.

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