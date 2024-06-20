إسلامي: خطتنا الاستراتیجیة إنتاج 20 ألف میغاواط من الکهرباء بالطاقة النوویة

وقال اسلامي اليوم الخميس على هامش مراسم افتتاح عمليات التعدين في منجم زمان آباد ساغند في محافظة يزد (وسط ايران): اليوم، وفي سياق أنشطة التعدين من قبل منظمة الطاقة الذرية في محافظة يزد، بدأنا برنامجًا آخر خاصًا بنا بمشاركة القطاع الخاص في منجم زمان آباد.

وأضاف: بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن تطوير الصناعة النووية وخلق القدرة للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية هو أمر طبيعي وخطة استراتيجية، وفي هذا الصدد وضعنا حتى برامجنا التنفيذية ومتابعتها.

وتابع: من اجل التحرك بفعالية في اتجاه إنتاج الطاقة النووية كخطة وطنية واسعة النطاق، فان أحد الإجراءات؛ يتمثل بتطوير الأنشطة في قطاع المعادن لتوفير امكانية اكتشاف عناصر مشعة واستخدامها بعد معالجتها في دورة الوقود النووي.

وأضاف: نظراً لأهمية هذا الموضوع، فقد تمكنا منذ العام 2021 من زيادة أنشطتنا التعدينية من 3 مناجم نشطة، تمت منها أعمال الاستخراج، إلى 20 منجماً نشطاً. نمو يكشف عن إرادة حازمة اتخذت خطوات نحو تحقيق هذه الخطة واستخدام هذا التحول في الازدهار الاقتصادي للمناجم.

وتابع: في هذه الصناعة، وبفضل معاييرها وجودتها العالية، أدت المعدات النووية إلى تحسين جودة المعدات التي تحتاجها الصناعات، ونحن الآن نشهد مستوى عاليا من العلوم والتكنولوجيا في هذا المجال.

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