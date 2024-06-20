الإنتخابات الرئاسیة… زاكاني یلوح بالانسحاب لصالح المرشحین الآخرین

وزاد زاكاني في مؤتمر صحفي، من احتمالات انسحابه من الترشح في الانتخابات الرئاسية، وعززت التكهنات بانسحاب المرشحين الأصوليين لصالح أحد المرشحين هذا الاحتمال.

وأكد علي رضا زاكاني: إذا كان هناك أي خطر يهدد مسير المنصب الرئاسي، فيجب على أصدقاء جبهة ثبات الثورة أن يصلوا إلى نتيجة معينة. ومن الممكن ألا تنجح خطوة الانسحاب ويبقى داعي للتوصل إلى توافق في هذا الصدد.

وصرح: اعتبر نفسي مقتدرا أكثر من أي مرشح آخر، ومهما كان خيار الشعب الإيراني فإنني سأبقى المرشح النهائي لجبهة ثبات الثورة الإسلامية.

ورأى زاكاني أن الأفكار التي استعرضها أكثر فاعلية من غيره، لكنه أكد أهمية صوت المرشح الإيراني ومن سينتخب في نهاية المطاف.

وقال: بطبيعة الحال، سيتم البت في هذه المسألة بعد المناظرات. ومن المحتمل ألا تنجح خطوة انحساب أحد المرشحين من المنافسة الرئاسية. على أية حال، بعد المناظرات، سوف يتضح من الذي سيتقدم على حساب الآخر.

وبهذه التصريحات أعلن علي رضا زاكاني علناً باحتمالية انسحابه بعد "أمير حسين قاضي زاده" للانتخابات الرئاسية الثانية على التوالي.

endNewsMessage1