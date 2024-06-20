بدء المناظرة التلفزیونیة الثانیة للانتخابات الرئاسیة الایرانیة

والمرشحون الستة لخوض السباق الرئاسي هم:

مصطفی بور محمدي و مسعود بزشکیان وسعید جلیلي وعلی رضا زاکاني ومحمد باقر قالیباف وسید امیر حسین قاضي ‌زاده هاشمي.

وكانت المناظرة التلفزيونية الاولى للرئاسيات قد اجريت يوم 17 الجاري، على أن تقام ثلاث مناظرات تلفزيونية أخرى حتى موعد اجراء الانتخابات الرئاسية.

وستجرى الانتخابات الرئاسية بدورتها الرابعة عشرة، يوم الجمعة 28 حزيران / يونيو الجاري، لاختيار تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.

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