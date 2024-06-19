باقري یلتقي وزیر الخارجیة القطري في الدوحة

والتقي وزير الخارجية الايراني بالوكالة، علي باقري كني، مساء اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة.

وغادر باقري كني طهران مساء الاربعاء متوجها إلى الدوحة في زيارة تستغرق ساعات لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في قطر.

وستتمحور زيارة باقري إلى الدوحة حول التشاور وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين القطريين بشأن تعبئة طاقات العالم الإسلامي لإنهاء جرائم وإبادة الكيان الصهيوني في غزة وتقديم المساعدات العاجلة لسكان غزة.

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