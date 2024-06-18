Iranian Labour News Agency

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المصادقة على الخطوط العريضة لتشكيل المجلس الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي

asdasd
معرف الأخبار : ۱۴۹۵۴۹۹
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صادق اعضاء المجلس الاعلى للثورة الثقافية على الخطوط العريضة للوثيقة الوطنية للذكاء الاصطناعي وكذلك تاسيس المؤسسة الوطنية وتشكيل المجلس الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي.

تم ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الاعلى للثورة الثقافية مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية بالانابة محمد مخبر.

وتقرر في الوثيقة الوطنية للذكاء الاصطناعي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية في ستنضم في افق العشر سنوات، الى مجموعة 10 دول متقدمة في العالم في هذا المجال.

 

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