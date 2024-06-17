قائد الثورة الاسلامیة یهنئ المسلمین بعید الاضحی المبارک

و نشر الموقع الاعلامي الالكتروني KHAMENEI.IR التابع لقائد الثورة الاسلامية، على منصة "اكس" اليوم الاثنين، رسالة لقائد الثورة الإسلامية، يهنئ سماحته فيها بمناسبة حلول عيد الأضحى ويدعو لنصر فلسطين.

وورد في هذه الرسالة ايضا : أهنئ جميع المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك وأدعو الله عز وجل أن يقرّب يوم انتصار فلسطين وهو أمر مؤكد.

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