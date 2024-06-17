قائد الثورة الاسلامیة یهنئ المسلمین بعید الاضحی المبارک
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هنا قائد الثورة الاسلامیة "اية الله السيد علي خامنئي"، المسلمین فی انحاء العالم لمناسبة حلول عید الاضحى المبارك؛ متمنیا لهم بالسعادة والموفقية.
و نشر الموقع الاعلامي الالكتروني KHAMENEI.IR التابع لقائد الثورة الاسلامية، على منصة "اكس" اليوم الاثنين، رسالة لقائد الثورة الإسلامية، يهنئ سماحته فيها بمناسبة حلول عيد الأضحى ويدعو لنصر فلسطين.
وورد في هذه الرسالة ايضا : أهنئ جميع المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك وأدعو الله عز وجل أن يقرّب يوم انتصار فلسطين وهو أمر مؤكد.