المناظرات الانتخاباتیة الأولى تبدأ اللیلة بین مرشحي الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة
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تعقد المناظرات الأولى بين المرشحين الستة لانتخابات رئاسية الجمهورية الرابعة عشرة في إيران هذه الليلة (17 يونيو/حزيران) من الساعة 20:00 إلى الساعة 24:00 بالتوقيت المحلي، في إطار حملة انتخابات الرئاسة.وتجرى المناظرات التي تستمر أربعة ساعات، مباشرة، على قنوات ١ وسلامت وجام جم التلفزيونية.
وأسماء المرشحين الستة المؤهلين للانتخابات الرئاسية هم: سعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان.
وستجرى الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو الجاري لانتخاب الرئيس التاسع في الجمهورية الإسلامية الإيرانیة.