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سياسة ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٤ - ١١:٥٤:٠٥

المناظرات الانتخاباتیة الأولى تبدأ اللیلة بین مرشحي الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة

تعقد المناظرات الأولى بين المرشحين الستة لانتخابات رئاسية الجمهورية الرابعة عشرة في إيران هذه الليلة (17 يونيو/حزيران) من الساعة 20:00 إلى الساعة 24:00 بالتوقيت المحلي، في إطار حملة انتخابات الرئاسة.وتجرى المناظرات التي تستمر أربعة ساعات، مباشرة، على قنوات ١ وسلامت وجام جم التلفزيونية.