قائد الثورة یوافق على العفو أو تخفیف العقوبة عن 2654 محکوما

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الولاية، وافق قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي على طلب رئيس السلطة القضائية بالعفو أو تخفيف واستبدال الأحكام الصادرة بحق أكثر من ألفي محكوم من قبل المحاكم الايرانية.

وفي رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية، طلب رئيس السلطة القضائية إلإيرانية "غلام حسین محسني ايجئي" العفو أو تخفيف واستبدال الأحكام الصادرة بحق ألفين وستمئة وأربعة وخمسين(2654) شخصا أدانتهم المحاكم المختلفة في البلاد.

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