مخبر: تعزیز التعاون الاقتصادي بین إیران والعراق سیحسن مستوى العلاقات السیاسیة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس جمهورية العراق "عبد اللطيف رشيد"، قبل ظهر اليوم الأحد، مع رئيس الجمهورية الاسلامية بالوكالة "محمد مخبر"؛ حيث اعرب عن تهانيه للرئيس وقائد الثورة والشعب الايراني بمناسبة حلول عيد الأضحى، كما جدد التعاطف بواقعة استشهاد الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي، مؤكدا بانها "خسارة كبيرة ليس لإيران فحسب، وانما للعراق والأمة الإسلامية ايضا".

وأوضح الرئيس العراقي في هذا الاتصال، أن بغداد تعمل على تحسين مستوى التعاون مع إيران في كافة المجالات، واعتبر مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الثنائي ضرورة لمصالح البلدين، كما أشار إلى الانتخابات الرئاسية الـ 14 في ايران؛ متطلعا بالنجاح للحكومة والشعب الايرانيين في اجراء هذا الحدث المهم.

وبدوره قال مخبر خلال المباحثات مع رشيد : إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران والعراق سيحسن مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، وأن تذليل العقبات التي تعترض مسار التعاون بين قطاعي الخاص الايراني والعراقي سيعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

واعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية بالوكالة، "مواقف العراق الفاعلة تجاه القضايا والساحات الإقليمية والدولية بما في ذلك الحرب على غزة، بانها "ذكية ومشرفة".

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