تفاصیل عن اجراء الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة في الخارج

وقال علي رضا محمودي في هذا المؤتمر الصحفي، بعد إعلان وزارة الداخلية عن بدء عملية الانتخابات، قمنا بالتواصل مع الممثليات في الخارج. تلقينا رسائل من 138 ممثلية حول إرسال التعريفات. وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية، تسلم زملائي تعرفة أكثر من 344 صندوق اقتراع.

وأضاف: سيتم خلال هذا الأسبوع تسليم المعدات إلى الزملاء في السفارات. ولحسن الحظ، لدينا الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات جيدة في الممثليات.

وقال محمودي: لدينا 344 صندوق اقتراع حتى الآن. وذكر مكتب رعاية مصالح إيران في واشنطن ونيويورك أننا سننسق ليكون لدينا صندوق متنقل في أمريكا. أما بالنسبة لدول الجوار والمنطقة، فلدينا في العراق 6 دوائر انتخابية و23 صندوق.

وأضاف: بالنسبة للسعودية وتصويت الحجاج الإيرانيين، فقد أخذنا في الاعتبار التوقعات اللازمة والتعرفة اللازمة. بالتأكيد لدينا صندوق في السفارة الإيرانية في الرياض وقنصليتنا العامة في جدة، وتم التأكيد على انجاز هذا الأمر بالتشاور مع السلطات السعودية.

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