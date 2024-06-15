السويد وإيران تنفذان اتفاقا لتبادل السجناء

واضاف غريب ابادي ان نوري سيصل الى ايران خلال الساعات المقبلة.

وعلى نحو منفصل، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن المحتجزين لدى إيران يوهان فلودروس وسعيد عزيزي على متن طائرة عائدين إلى السويد.

واعتقل نوري بمطار أرلاندا في ستوكهولم في 9 نوفمبر 2019، وفي 14 يوليو 2022، حُكم عليه بالمؤبد، وترحيله من السويد، بعد سجنه.

يشار الى ان المحكمة السويدية قامت باعتقال حميد نوري بمزاعم واهية صادرة عن اشخاص وزمرة ارهابية اقترفت على مدى عقود من الزمن، ابشع الاعمال الارهابية والمعادية للانسانية ضد الشعبين الايراني والعراقي.

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