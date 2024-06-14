واجتمع علي باقري كني، في أول اجتماع له في أربيل بالعراق، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني"\.

ووصل باقري كني إلى أربيل صباح اليوم وكان في استقباله وزير داخلية إقليم کردستان العراق "ريبر أحمد".

یذکر انه وصل باقري إلى بغداد أمس الخمیس، على رأس وفد، والتقى في اليوم الأول من زیارته رئيس الوزراء العراقي ورئيس هذا البلد "عبد اللطيف رشيد" ووزير خارجية العراق "فؤاد حسين" ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي "فائق زيدان".

endNewsMessage1