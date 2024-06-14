باقري یلتقي رئیس الوزراء العراقي

وكان باقري قد بدا اليوم زيارة للعراق تستمر يومين.

وهذا اللقاء الثاني لباقري والسوداني، اذ قام باقري في صيف العام الماضي بصفته مساعدا لوزير الخارجية للشؤون السياسة، بزيارة الى العراق والتقى خلالها رئيس وزراء العراق.

وجدد السوداني في لقاء اليوم تعازيه باستشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومرافقيهما.

واكد ان العراق يواصل مسار تعزيز العلاقات مع ايران واسس التعاون البناء بين البلدين موضحا ان هذا التعاون وتعزيز العلاقات يخدم مصالح البلدين الجارين ويسهم في تقدم الشعبين.

وتم خلال اللقاء بحث القضايا الاقليمية والدولية وعدوان الكيان الصهيوني على غزة والتداعيات الانسانية المؤلمة والجرائم الوحشية التي يقترفها الغزاة الصهاينة يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وتم التاكيد على ضرورة بذل الجهود الجادة من قبل الاسرة الدولية لوقف حرب هذا الكيان والحد من اتساع رقعة الاشتباكات في المنطقة.

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