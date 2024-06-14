بوتین: وثیقة التعاون الشاملة بین روسیا وایران أساس قانوني مناسب لتطویر العلاقات

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية مع الرئيس الايراني بالوكالة محمد مخبر، عن تعازيه لحكومة وشعب إيران بفقد الدكتور رئيسي، ووصف مستوى التعاون وسرعة تطور العلاقات بين طهران وموسكو في مختلف القطاعات الاقتصادية بانها جيدة جدا ومرضية، معتبرا وثيقة التعاون الشاملة بين البلدين أساساً قانونياً مناسباً لتطوير العلاقات الثنائية.

كما اعتبر الرئيس الروسي التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات المبرمة بانه يشكل جدول الأعمال الرئيسي للعلاقات الثنائية، وأشار كذلك إلى الموافقة والتوقيع على قانون التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي وجمهورية إيران الإسلامية، واعتبر هذا الأمر ارضية مناسبة للمزيد من تنمية وتعزيز وتنشيط العلاقات التجارية بين البلدين، وأكد على ضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين خاصة في مجالي النقل والطاقة.

مخبر: العلاقات بين طهران وموسكو استراتيجية

وأعرب مخبر، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس، عن تقديره مرة أخرى لتعاطف ومواساة حكومة بلاده مع الحكومة والشعب الايراني اثر حادث استشهاد الدكتور رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما هنأ الرئيس الايراني بالوكالة، بوتين بمناسبة حلول اليوم الوطني لروسيا الاتحادية، ووصف العلاقات بين طهران وموسكو بأنها استراتيجية وتقوم على مبادئ غير قابلة للتغيير وأضاف: ان التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك في قطاعات التجارة والترانزيت والطاقة، تشكل جدول الأعمال الرئيسي للعلاقات الثنائية، وان جمهورية إيران الإسلامية عازمة على تنفيذها.

واستعرض مخبر كذلك التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين إيران وروسيا، وخاصة في ممر الترانزيت بين الشمال والجنوب، ومجموعة البريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وشدد على أهمية ترسيخ الأسس القانونية للتعاون المتبادل.

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