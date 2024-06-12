أمیر قطر ورئیس السلطة القضائیة الإیرانیة یبحثان تعزیز العلاقات

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة، وفق بيان للديوان الأميري، في إطار زيارة غير معلنة المدة يجريها المسؤول الإيراني إلى البلاد.

وبحسب البيان، جرى خلال المقابلة “استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها”.

كما ناقش الجانبان “عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، وفق المصدر ذاته.

وفي 22 مايو/أيار الماضي، زار أمير قطر العاصمة الإيرانية طهران، لتقديم واجب العزاء في إستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي.

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