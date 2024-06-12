إیران وقطر توقعان مذکرة تفاهم للتعاون القضائي

ووفقا للمركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، التقى محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في جمهورية إيران الإسلامية، بحسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس مجلس القضاء الأعلى في قطر خلال زيارته إلى الدوحة.

وفي هذا اللقاء، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية: "مما لا شك فيه أن تطوير وتوسيع العلاقات والعلاقات بين إيران وقطر في مختلف المجالات والمجالات سيكون له آثار مفيدة ومفيدة للبلدين، وكذلك للمنطقة بأسرها والتطورات الإقليمية".

وفي إشارة إلى اتساع نطاق التعاون بين إيران وقطر في مختلف المجالات، قال: "يجب على إيران وقطر اتخاذ خطوات كبيرة نحو التنفيذ الكامل للاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ونعلن استعدادنا الكامل في هذا الصدد".

وفي إشارة إلى وضع السجناء الإيرانيين في قطر، قال محسني إيجئي: "نتوقع أن يتمكن السجناء الإيرانيون في قطر من التواصل مع عائلاتهم، ونؤكد على أن عائلات السجناء يجب ألا تتعرض لأي ضرر بسبب الأعمال الإجرامية لأفراد أسرهم."

وفي هذا الاجتماع، وصف حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس مجلس القضاء الأعلى في قطر، العلاقات بين إيران وقطر بأنها عريقة ومتميزة وتسير على طريق التنمية، وقال: "نرحب بالمزيد من التطوير في العلاقات والعلاقات والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات".

وفي هذا الاجتماع، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون القضائي بين البلدين في 11 فقرة.

ومن بنود مذكرة التفاهم هذه تبادل الخبرات واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك في فئات مثل “الإدارة الفعالة للدعاوى المدنية بهدف سرعة حلها” و”التكامل الفعال والمناسب للتكنولوجيا المتعلقة بإدارة العدالة وإدارة الدعاوى والقضايا والحلول الذكية من أجل تسريع العملية التنفيذية لتسوية المطالبات”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون بين الجانبين في مجال تدريب القضاة والمسؤولين القضائيين والمحاكم، وإدارة التقاضي، وبناء القدرات القضائية في المجالات المتخصصة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمنازعات التجارية والاستثمارية، هي من بين البنود الأخرى لمذكرة التفاهم الموقعة خلال اجتماع اليوم بين المسؤولين القضائيين في إيران وقطر.

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