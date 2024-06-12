للمرة الأولى… إیران وأذربیجان تجریان مناورات تکتیکیة متزامنة

وافادت وكالة أنباء ترند الاذربيجانية نقلا عن وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان أنه وفقًا لخطة الوزارة لعام 2024، ستجري مناورات تكتيكية في جمهورية نخجوان (ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية اذربيجان) اليوم 12 يونيو (23 يونيو).

وستركز هذه المناورات، التي ستجرى بمشاركة عسكريين وباستخدام المعدات القتالية والطيران والطائرات بدون طيار، على زيادة مهارات اتخاذ القرار لدى القادة ومستوى احترافهم وتحسين التفاعل بين الوحدات.

وأضافت الوكالة: وفقا للاتفاق بين جمهورية أذربيجان وإيران، سيتم إجراء مناورات تكتيكية بشكل متزامن وبمشاركة القوات والمعدات ذات الصلة من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اراضيها.

وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها جيشا البلدين مناورات مشتركة على أراضي بعضهما البعض.

وقامت أذربيجان وإيران خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من التوترات الأمنية والسياسية الكبيرة، بتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك بناء ممر حدودي لربط ناخيتشيفان بأراضي جمهورية أذربيجان، وبناء محطتين لتوليد الطاقة على نهر آراس والمشاريع المتعلقة بممر شمال-جنوب لترانزيت البضائع بين إيران وروسيا من أراضي جمهورية أذربيجان.

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