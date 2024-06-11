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سياسة ١١ / ٠٦ / ٢٠٢٤ - ١٦:١٤:٢٤

باقري‌كني و بن فرحان یبحثان التطورات الإقلیمیة والدولیة

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني المكلف، علي باقري كني، على هامش مشاركة المملكة، بصفتها دولة مدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، في جلسة التواصل الوزارية للمجموعة بمدينة نيجني نوفجورود الروسية.