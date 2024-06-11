باقريكني و بن فرحان یبحثان التطورات الإقلیمیة والدولیة
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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني المكلف، علي باقري كني، على هامش مشاركة المملكة، بصفتها دولة مدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، في جلسة التواصل الوزارية للمجموعة بمدينة نيجني نوفجورود الروسية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، والجهود المبذولة بشأنها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".