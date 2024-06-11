إیران: لم يتم تعليق اتفاق التعاون الجدید مع روسیا

وذكرت وكالة الإعلام الروسية في وقت سابق اليوم الثلاثاء نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله إن الاتفاق بين موسكو وطهران بشأن التعاون الشامل تم تعليقه مؤقتا بسبب "مشاكل لدى الشركاء الإيرانيين".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" عن مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية والممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين لأفغانستان، زامير كابولوف، قوله إن: "هذا قرار استراتيجي لقيادة البلدين".

وتابع: "لقد تم تعليق العملية بالطبع بسبب مشاكل يواجهها الشركاء الإيرانيون".

وأضاف أن: "قرار التوقيع على اتفاقية تعاون شاملة جديدة لم يفقد قوته أبداً"؛ مشيرا إلى أن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت، بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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