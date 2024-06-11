باقري یلتقي وزیري خارجیة بیلاروسیا والبرازیل

وقال باقري خلال اللقاء ان الأحادیة الأمریکیة تنوي ومن خلال فرض العقوبات الجائرة معاقبة الدول المستقلة ولدی البلدین إيران والبرازیل هدفان مشترکان لصون سیادتهما واستقلالهما.

وتابع أنه یجب علی الدول المستقلة التحرك لوقف جرائم الصهاینة في غزة وهو واجب إنساني قائلا ان الصمت تجاه الجرائم الصهیونية یدل علی إشاعة الفوضی والتوتر في العالم.

من جانبه أشار المسؤول البیلاروسي إلی توقیع وثائق تعاون عدیدة وبدء تنفیذ مشاریع مشترکة بین البلدین قائلا اننا نسعی جاهدة لتنفیذ هذه الإتفاقیات والمشاریع.

وتابع أن علاقاتنا کانت قائمة علی الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة دائما ونتعاون معا علی المستوی الثنائي وعلی مستوی الأوساط الدولیة لتشکیل عالم متعدد الأقطاب وتعزیز التعددیة.

کما إجتمع وزیر الخارجية بالوکالة مع وزیر الخارجية البرازیلي ماورو فییرا وأکد علی إرادة إيران لتعمیق العلاقات بین البلدین علی مختلف الصعهد مصرحا أنه ستکون إيران والبرازیل شریکا مستداما لبعضهما البعض.

وأشار باقري إلی أن الأحادیین في أمریکا والغرب یدعمون المجرمین والمحتلین الصهاینة في غزة مضیفا أن الأحادیة تبحث فقط عن مصالحها وستلجأ إلی الحرب والإرهاب والعقوبات إذا إقتضت مصالحها غیر المشروعة.

من جانبه قال وزیر الخارجية البرازیلي ان رئیس بلاده یولي إهتمام خاصا بتطویر العلاقات الجیدة بین البلدین. کما أکد علی موقف بلاده في الدفاع عن شعب غزة.

وأشار الوزیر البرازیلي إلی دعم بلاده لمبادرة الجنوب الافریقي في محکمة العدل الدولیة معلنا عن إستعداد هذا البلد للتعاون علی الصعد الدولیة من أجل دعم الشعب الفلسطیني.

وأکد علی أننا نرفض قتل المدنیین في غزة بینهم النساء والأطفال ونؤکد علی إرساء الهدنة والإفراج عن الأسری وتوفیر إحتیاجات الشعب الفلسطیني.

endNewsMessage1