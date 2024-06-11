بدء الاجتماع المشترك لوزراء خارجیة مجموعة البریكس والدول المهتمة بالعضویة

والتقط وزراء خارجية دول البريكس والدول المهتمة بالانضمام إلى هذه المجموعة صورة تذكارية مع بعضهم البعض قبل بدء الاجتماع المشترك.

وشارك في هذا الاجتماع وزير الخارجية الإيراني بالإنابة " علي باقري كني"، ووزراء خارجية كازاخستان واثيوبيا والمملكة العربية السعودية والبرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا ولاوس والبحرين ومصر، والإمارات العربية المتحدة وبنجلاديش وتركيا وسريلانكا وكوبا وتايلاند وبيلاروسيا وفنزويل وموريتانيا والهند وفيتنام.

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