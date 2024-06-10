تحدید مواعید المناظرات التلفزیونیة لمرشحي الانتخابات الرئاسیة الایرانیة
تم تحديد مواعيد المناظرات التلفزيونية للانتخابات الرئاسية الـ14 في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وستجرى المناظرة الانتخابية الأولى يوم الاثنين من الاسبوع القادم 17 حزيران/يونيو من الساعة 20:00 إلى الساعة 24:00 وسيتم بثها مباشرة على القناة الاولى في التلفزيون الايراني.
وستكون المناظرات اللاحقة ايام الخميس 20 والجمعة 21 والاثنين 24 والثلاثاء 25 حزيران /يونيو من الساعة 20:00 إلى الساعة 24:00 وستبث ايضا على القناة الاولى للتلفزيون الايراني.
وأسماء المرشحين الستة المؤهلين للانتخابات الرئاسية هم: سعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان.
وستجرى الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو الجاري لانتخاب الرئيس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.