وزیر الخارجیة الصیني: ملتزمون بسلامة أراضي إیران

وهذا اللقاء جاء على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة "بريكس"، لافتة إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية والإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون في هذه المجالات.

من جانبه، ذكر باقري، خلال اللقاء أن "العلاقات بين إيران والصين متجذرة وتاريخية وآخذة نحو التطور والنمو في كافة المجالات".

واعتبر أن "التعددية التي تحمل رايتها إيران والصين، حل واضح لحل المشاكل العالمية"، ورأى أن "8 أشهر من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني مثالاً على فشل الأحادية".

endNewsMessage1