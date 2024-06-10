الخارجیة الإیرانیة:‌ استقالة مسؤولي الإحتلال تظهر الانهیار الداخلي والفشل

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي مع وسائل الإعلام، أدين مرة أخرى جريمة الكيان المؤسفة في مخيم النصيرات. هذه الجريمة مؤلمة وغير إنسانية. ارتقى في هذا الهجوم الهمجي، مئات الأشخاص.

وأضاف، نقطة مؤلمة أخرى هي أنه في تقارير أخرى أشارت إلى أن القوات الأمريكية والبريطانية شاركت أيضًا في تنفيذ هذه العملية. وهذا يعني أن أكثر من 700 مواطن فلسطيني بريء قتلوا في عملية ثلاثية.

وتابع، إن هذا فضيحة كبيرة لداعمي الكیان الصهيوني، لذا فإن هذه العملية الهمجية مدانة بأشد العبارات، ومن الضروري أن يفهم المجتمع الدولي مرة أخرى مسؤولياته القانونية ويتخذ إجراءات جادة لوقف آلة القتل الإسرائيلية.

وتابع: إذا كانوا يريدون بصدق وقف إطلاق النار، فعليهم أن يرفضوا إرسال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.

و أضاف: إن الاستقالات المتكررة لأعضاء مجلس الوزراء والمسؤولين العسكريين والأمنيين في الكيان الصهيوني تدل علي انهيار هذا الكيان وفشله في تحقيق أغراضه، وبالطبع فشله الاستراتيجي والمستمر في حرب علي غزة وبطبيعة الحال، فإن استبدال عدد قليل من القتلة ببضعة قتلة آخرين لا يغير طبيعة هذا الكيان تجاه الشعب الفلسطيني، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فورية فيما يتعلق بواجباته لوقف الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على سؤال حول أهداف الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية بالوكالة علي باقري إلى العراق: أويد الزيارة المرتقبة لباقري كني إلى العراق ويتم اتخاذ الترتيبات الأولية لهذه الزيارة.

وقال: تعلمون أن كبار المسؤولين في العراق، بمن فيهم رئيس الوزراء والرئيس ورئيس البرلمان هذا البلد ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق زاروا بلادنا للتعبير عن تعاطفهم مع ايران حكومة وشعبا في استشهاد شهداء الخدمة.

وتابع كنعاني: سيزور باقري كني العراق للتباحث والتفاوض مع السلطات العراقية بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية المهمة وبالطبع لتقديم الشكر لسلطات هذا البلد.

وقال عن شكوى أهالي ضحايا جماعة بيجاك الإرهابية والنهج المتناقض للولايات المتحدة في دعم الإرهاب ضد إيران : لا أعرف تفاصيل هذا الملف القضائي ، لكن استخدام بعض الأطراف للجماعات الإرهابية كأداة سياسية أمر مستهجن وهو نهج مرير وغير بناء، وقد حدث هذا من قبل وما زلنا نشهده.

وعن الإجراءات المتخذة بشأن الانتخابات الرئاسية في الخارج قال: إن الشعب الإيراني على أعتاب حدث سياسي مهم وحاسم بعد الحادثة المريرة لفقدان الشهيد رئيسي.

وقال كنعاني: لا شك أن المشاركة القصوى للشعب، وخاصة في الخارج، مهمة جداً للجهاز الدبلوماسي. وقام هذا الجهاز باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل إنشاء الآليات المناسبة والمختصة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتم إرسال التعليمات اللازمة إلى الممثليات الإيرانية في الخارج.

واستطرد قائلا: يجب أن يكون للمواطنين الإيرانيين في الخارج الحق للمشاركة في الانتخابات كعضو فعال في المجتمع الإيراني وأجريت المحادثات اللازمة مع سلطات الدول المعنية بشأن مشاركة الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية.

وعن العدوان على لبنان قال كنعاني: سياسة إيران هي دعم السلام والاستقرار الإقليميين ويعترف العالم بأن الكيان الصهيوني هو أهم مصدر لانعدام الأمن في المنطقة والآن، وبعد ثمانية أشهر من شن الحرب القاسية على قطاع غزة، اقتنع العالم بأن هذا هو كيان الاحتلال هو الذي يهدف إلى خلق حالة من انعدام الأمن في المنطقة.

وتابع: تهديدات الكيان الصهيوني ضد لبنان يجب أن تؤخذ على محمل الجد من قبل الأمم المتحدة ويجب إدانة أي عمل استفزازي ضد سلامة أراضي هذا البلد بشدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: على عاتق داعمي الكيان الصهيوني، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مسؤولية أكبر في هذا الصدد وعليهم أن يتوقفوا عن دعم الكيان الصهيوني بنفوذهم ومنع الكيان من محاولته وراء اشعال الحرب.

وشدد بالقول: أن الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه ووحدة أراضيه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل جميع الأطراف. واستطرد قائلا: من حق الجيش اللبناني وحكومة وشعب هذا البلد الرد على أي عمل عدواني ومقاومة الاحتلال تضمن الاستقرار والأمن في لبنان وليعلم الصهاينة أن جبهة المقاومة في المنطقة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مغامرة ضد لبنان وسيادة هذا البلد.

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