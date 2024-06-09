إیران بصدد إنشاء معبر حدودي جدید مع العراق

وقال معتمديان إنه تقرر خلال اجتماع محافظي المحافظات المتاخمة لإقليم كردستان العراق أن تقوم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطات إقليم كردستان العراق باتخاذ الترتيبات اللازمة مع بغداد من أجل إنشاء حدود كلاشين-سيدكان وإضفاء الطابع الرسمي على حدود سردشت كيله.

وشدد على حل مشاكل العبور بما في ذلك نقل البضائع في اتجاه واحد، وأضاف: في هذا الاجتماع ونظرا لعضوية العراق في اتفاقية العبور الدولية "TIR" طلب تنفيذ هذه المعاهدات على حدود إقليم كردستان العراق مع إيران.

وأشار حاكم محافظة آذربيجان الغربية أيضًا إلى التنسيق لتنظيم الحدود المشتركة بينهما، وقال: نظرًا لتطوير وتحسين البنية التحتية للطرق المؤدية إلى حدود تامرشين، بما في ذلك محمديار إلى نقده، ونقده إلى بيرانشهر، وبيرانشهر إلى تامرشين، فقد تم ومن المتوقع أن يقوم إقليم كردستان العراق أيضاً بتسريع تطوير طريق عبور الحاج عمران إلى أربيل”.

وقال معتمديان: تم الاتفاق على ضرورة مزامنة البيانات والمعلومات الشرطية لدى الطرفين لتسريع دخول وخروج الركاب وأيضا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة والخدمات الطبية.

وأشار إلى التنسيق الذي تم من أجل تطوير وإنشاء أبواب حدودية موحدة لتسهيل العبور والتصدير والاستيراد، وقال: في هذا الصدد، أجرى وفد مشترك من أذربيجان الغربية وإقليم كردستان العراق، الدراسات والمراجعات اللازمة لزيادة عدد من الأبواب الفردية سوف يقومون بإنشاء حدود (من الأبواب الأربعة الموجودة إلى 10 أبواب) لوضع هذا المشروع وتشغيله.

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