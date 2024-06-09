مجلس صیانة الدستور یعلن اهلیة 6 مرشحین للانتخابات الرئاسیة الـ 14

واوضح "اسلامي"، في تصريح له اليوم الاحد، ان اسماء المرشحين الستة الذين حُسمت مشاركتها في انتخابات رئاسة الجمهورية الـ 14، جاءت على الشكل التالي :

1.مصطفی بور محمدي

2. مسعود بزشکیان

3. سعید جلیلي

4. علیرضا زاکاني

5. محمد باقر قالیباف

6. سید امیر حسین قاضي ‌زاده هاشمي

علما، بان الحملات الاعلامية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في البلاد، ستبدا اعتبارا من 12 حزيران / يونيو الجاري وتستمر حتى الـ 27 منه؛ على ان تجري الانتخابات يوم الجمعة 28 حزيران، لاختيار تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.





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