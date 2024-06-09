الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة.. نتائج دراسة طلبات الترشح قد تعلن یوم غد

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في تصريح له، تعقد اجتماعات مكثفة للمجلس لدراسة مؤهلات المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأضاف، لم ينته العمل لأي من الطلبات وسيتم إعلان النتيجة النهائية لكل الطلبات في آن واحد ومن المحتمل أن تعلن النتائج غدا.

وتم تحديد يوم 28 حزيران/يونيو لانتخاب رئيس جديد لإيران عقب استشهاد الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد.

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