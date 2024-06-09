العمید واحدي: بعض الدول بصدد شراء الطائرات الإیرانیة المسیرة

وفي تصريح له حلال جولته على مختلف أجزاء هذه الوحدة في قاعدة الشهيد ياسيني في مدينة بوشهر جنوب إيران قال العميد واحدي: تتمتع بلادنا بموقع متميز واستراتيجي، حيث واجهت دائما العديد من التهديدات عبر التاريخ.

وأضاف، إن القوات الجوية حققت تقدماً كبيراً من حيث المعدات والتماسك الداخلي، وقال، عليكم أيها الشباب الثوري أن تعززوا قدراتكم في المجال العسكري بالجهد.

وأكد قائد القوات الجوية أن إيران رائدة في مجال الطائرات المسيرة، وأشار إلى أن القوات الجوية للجيش، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، تمكنت من إنتاج طائرات مسيرة مختلفة بمدى متنوعة والعديد من الدول تريد في شراء الطائرات الإيرانية المسيرة.

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