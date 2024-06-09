تدهور الحالة الصحیة لمتزعمة زمرة المنافقین

وأضاف المصدر مساء السبت، ان رجوي أثناء عودتها من باريس إلى مقرها في "أور سورفاز"، أصيبت بنوبة عصبية شديدة، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى.

وأكد أن حالة رجوي حرجة وفریق الحمایة ​​لها في حالة تأهب قصوى لمنع تسرب أي أخبار ومعلومات عنها.

وأعلن أن زعيمة زمرة المنافقین الإرهابية تعاني من الروماتيزم وسرطان الأمعاء وأمراض عصبية.

وقال: في عام 2022 الانهيار العصبي الذي تعرضت له زعیمة الزمرة أدی إلى غيابها التام لمدة أسبوعين.

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