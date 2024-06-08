إيران تؤكد عزمها على إقامة جدار حدودي مع أفغانستان

واضاف كاظمي قمي في المؤتمر الصحفي لاجتماع مجموعة الاتصال الإقليمية الأفغانية، ان اقامة الجدار الحدودي الحديث والمجهز بشكل جيد هو قرار تم اتخاذه وكبار المسؤولين في البلاد يؤكدون عليه وبدأ العمل به.

وتابع : إن أحد الإجراءات الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى السيادة الوطنية ينبغي أن يكون حراسة الحدود وحمايتها بالقوة الامنية وإحدى الأدوات هي الحصار المادي، وهو مدرج على جدول الأعمال.

ولفت الى ان المسألة الثانية هي التعاون الأمني ​​بيننا وبين الجانب الأفغاني واضاف : خلال الأشهر الأخيرة، كانت لدينا أهدأ بيئة أمنية على الحدود.

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