كنعاني: مقاطعة البضائع الصهیونیة الإجراء الأسهل ضد تقاعس الحکومات

وكتب ناصر كنعاني في مذكرة على حسابه الرسمي في الفضاء الافتراضي: لقد مر 245 يومًا على اعتداءات الکیان الصهيوني المستمرة والشاملة والمميتة علی سكان قطاع غزة المحاصر والقتل المؤلم لنسائه وأطفاله.

وأضاف: إن أبشع الجرائم الدولية، بما فيها جرائم الحرب، الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية من خلال القتل الجماعي للمواطنين والنساء والأطفال والعدوان على المخیمات والمدارس والمساجد والمستشفيات والجامعات والكنائس وقتل الأسراء والقتل المستهدف للصحفيين واستخدام أسلحة الجوع والمجاعة المصطنعة، والتهجير القسري لأكثر من مليون من سكان غزة، ومقتل موظفي المنظمات الدولية الناشطة في الشؤون الإنسانية و... هي جزء من جرائم الحرب التي ارتكبها الکیان الصهيوني في قطاع غزة خلال الـ 245 يومًا الماضية.

واستطرد قائلا: تتزايد مسؤولية الشعوب والمنظمات غير الحكومية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم نظرا لتقاعس الحكومات ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الکیان الصهيوني ضد الفلسطينيين وإن مقاطعة البضائع والشركات الصهيونية هي الإجراء الأسهل ولكنه فعال للغاية.

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