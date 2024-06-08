البحرین أرسلت طلبا عبر روسیا للتوسط لإعادة العلاقات مع إیران

وتأتي هذه الأنباء بعد عدة تصريحات علنية لمسؤولين بحرينيين أعربوا فيها عن انفتاحهم على استعادة العلاقات مع إيران بعد سنوات من التوترات بين البلدين.

وفي الشهر الماضي، وخلال زيارة لموسكو، قال ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة إن بلاده تتطلع إلى تحسين العلاقات مع إيران. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عنه قوله إنه لا يوجد سبب لتأجيل استئناف العلاقات بين البلدين.

كما قال ملك البحرين خلال زيارة للصين نهاية الشهر الماضي، إن بلاده تعمل على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، مضيفا "باعتبارنا دعاة للسلام والتسامح والتعايش الإنساني، فإننا نؤمن بضرورة اعتماد نهج الحوار والدبلوماسية السلمية القائم على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ورحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حينها بتصريحات ملك البحرين، وقال: "إنها ستكون محل اهتمامنا".

كما شكر كنعاني البحرين على رسائل التعزية بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني الراحل، حسين أمير عبد اللهيان إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهما، ومشاركة وزير خارجيتها عبد اللطيف بن راشد الزياني في مراسم العزاء في طهران.

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