طهران تستضیف اجتماع لجنة الاتصال الاقلیمي حول افغانستان

وكتب رسول موسوي مساعد وزير الخارجية المدير العام لشؤون اسيا الجنوبية بوزارة الخارجية اليوم على صفحته في منصة "إكس": تستضيف طهران يوم السبت 10 حزيران/يونيو اجتماع لجنة الاتصال الاقليمي حول افغانستان.

واضاف ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن مشاورات تجرى بين الممثلين الخاصين لايران وباكستان والصين وروسيا بخصوص مستقبل افغانستان.

وتابع موسوي ان اجتماع طهران سيحمل رسالة السلام والاستقرار والتنمية لافغانستان والمنطقة في ظل التعاون والتقارب الاقليميين.

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