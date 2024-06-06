اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث تمهیدا لاجراء الانتخابات الرئاسیة

واستضاف رئيس الجمهورية بالانابة مساء امس بمقر رئاسة الجمهورية كلا من رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية ووزيري الامن والاتصالات ورئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

وتحدث وزير الامن حجة الاسلام والمسلمين اسماعيل خطيب فقال ان وزارته تسعى للتصدي للبرامج المخربة التي يمارسها المعاندون في خارج البلاد لارباك الهدوء النفسي للمجتمع وذلك في خطوة تساعد الشعب للادلاء باصواتهم في اجواء نزيهة وبمناى عن تدخلال الاعداء.

كما تحدث رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون عن الاجراءات المتخذة لاقامة الحملات الانتخابية والمناظرات بين المرشحين.

واكد رئيسا السلطة القضائية والتشريعة دعمها وتعاونهما مع رئيس الجمهورية بالانابة ودعم الحكومة لاجراء الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية.

واكد مخبر في ختام الاجتماع انه لا يحق للمسؤولين والمدراء والموظفين في الحكومة والمؤسسات الحكومية والعامة وغير الحكومية الافادة من موقعهم للدعاية لحساب او على حساب المرشحين مؤكدا ضرورة عدم الاستفادة من امكانات المال العام لصالح او ضد المرشحين.

endNewsMessage1