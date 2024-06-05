وزارة الامن تعلن القبض على جاسوس للموساد في شمال غرب البلاد

وكان هذا الجاسوس على اتصال عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي مع قادة رفيعي المستوى بجهاز الموساد الصهيوني، وكان ينشط بذريعة "التحرير" في تجميع المعلومات ونقلها الى الموساد.

علما ان هذا الجاسوس، كان ملاحقا من قبل وزارة الامن ويتنقل بين محافظات عديدة من اجل التخفي وبالتالي مغادرة البلاد، لكنه وقع في قبضة القوات الامنية فور وصوله الى محافظة أردبيل.

ومع القبض على هذا الجاسوس، وهو من اهالي احدى المحافظات الجنوبية في ايران، تم شطب حسابه الالكتروني والبيانات المتعلقة به من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلي.

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