مفاوضات عراقیة إیرانیة مرتقبة للحد من حرائق "هور العظیم"

وقال داود ميرشكار حول احتمال حدوث حرائق في القسم العراقي من مستنقع هور العظيم في خوزستان: وضع المياه الداخلة حاليا إلى مستنقعات هور العظيم مواتية والقسم العراقي منها به مياه أيضا، ونأمل أن نواجه مشاكل أقل مع وضع خطط مناسبة لهذه الحالة.

وأضاف: لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن لتفادي حدوث حريق في ذلك القسم من هور العظيم، والآن تجري المشاورات لإمكانية إطفاء حريق محتمل.

وصرح المسؤول الإيراني: 90% من حرائق هور العظيم العام الماضي كانت في الجزء العراقي من المستنقعات ونسبة قليلة من هذه الحرائق امتدت إلى الجزء الإيراني، وقد تم كتابة خطاب بهذا الخصوص مع منظمة حماية البيئة ومحافظة خوزستان من أجل مساعدة العراق على إطفاء الحريق في حال وقوع حادث.

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